Italia, Okoli e Brescianini si presentano: «Essere qui un sogno che si avvera»

A tre giorni dall’esordio in Nations League con la Francia, la Nazionale sosterrà nel pomeriggio a Coverciano la seconda seduta di allenamento di questo primo raduno stagionale. Tra i 23 Azzurri convocati da Luciano Spalletti – si legge su Figc.it – i due volti nuovi sono quelli di Caleb Okoli e Marco Brescianini, che nell’Aula Magna del Centro Tecnico Federale si sono presentati raccontando in conferenza stampa tutta la loro emozione per la prima chiamata in Nazionale.

Solo fino a pochi mesi fa erano compagni di squadra al Frosinone e ora che le loro strade si sono separate – Okoli a Leicester, Brescianini all’Atalanta – si sono ritrovati a condividere una nuova avventura in maglia azzurra.

“A dire il vero – ammette Brescianini – non mi aspettavo di trovarci qui pochi mesi dopo l’ultima partita assieme. Sono felicissimo, è un sogno che si avvera, cercherò di onorare la maglia e mettercela tutta. Io e Caleb vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti”. “Speravo in questa chiamata – le parole di Okoli – sia per me sia per Marco. E adesso eccoci qui insieme”. Sabato è arrivato anche il debutto con il Leicester e la sconfitta casalinga con l’Aston Villa non ha mitigato la soddisfazione per l’esordio: “È un campionato che mi permetterà di fare molta esperienza in ambito internazionale, giocare in Premier era il mio sogno. Qualche chiamata dai club italiani l’ho ricevuta, ma sono molto contento della mia scelta”.

Già convocato nel 2022 da Mancini per un paio di stage, Okoli è pronto a convincere Spalletti di poter entrare in pianta stabile nel giro azzurro. In conferenza stampa il Ct ha sottolineato le sue straordinarie doti fisiche, dalla forza alla velocità, qualità indispensabili per potersi affermare nel calcio di oggi: “Ma è molto importante sviluppare anche l’aspetto mentale”, sottolinea spiegando di trovarsi a suo agio nella difesa a tre, dove è in grado di ricoprire ogni posizione.