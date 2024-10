Italia-Israele, gioia per l’ex rosa Lucca: esordio con la maglia della Nazionale

Grande serata quella dell’Italia di Spalletti ad Udine. Gli Azzurri, determinati a conquistare punti preziosi, stanno offrendo una prestazione solida e grintosa, in linea con le aspettative del pubblico italiano.

Ma oltre al match, sono i debutti a rubare la scena. Dopo l’ingresso in campo di Daniel Maldini, al minuto 83′ arriva un momento speciale: l’esordio dell’ex attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca. Il giovane centravanti, ora in forza all’Udinese corona un sogno con la sua prima apparizione ufficiale. La foto in alto immortala il suo ingresso in campo, simbolo di una nuova generazione di talenti pronta a scrivere la storia del calcio italiano.