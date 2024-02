Italia, ipotesi Cannavaro: potrebbe aiutare Spalletti agli Europei

Come riportato da Repubblica, Fabio Cannavaro potrebbe essere inserito all’interno dello staff tecnico di Luciano Spalletti per la competizione che si terrà in Germania questa estate.

Secondo il quotidiano l’idea sarebbe quella di inserirlo nello staff tecnico di Spalletti soltanto per gli Europei, un incarico a tempo di cui discuterà con Gravina. Potrebbe dare un contributo con la sua infinita esperienza nei grandi tornei, un plus per tutta la Nazionale