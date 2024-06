Italia Campione d’Europa U17, l’ex capitano del Palermo Favo: «Grandissimo risultato» (VIDEO)

Il trionfo dell’Under 17 italiana nella competizione europea di calcio è certamente un momento di grande orgoglio per il calcio giovanile del paese. Le parole di Massimiliano Favo e di Gabriele Gravina riflettono non solo la gioia per la vittoria ma anche il riconoscimento dell’importanza di investire nei giovani talenti. L’eccezionale percorso dell’Italia, culminato nella vittoria per 3-0 contro il Portogallo, mostra un team ben preparato e coeso, capace di esprimere un calcio di alto livello.

La performance di giocatori come Federico Coletta e Francesco Camarda, quest’ultimo nominato miglior calciatore del torneo, sottolinea la presenza di individualità promettenti all’interno del gruppo. Questo successo mette in luce anche l’efficacia del sistema giovanile italiano, che, come evidenziato da Gravina, sta diventando un modello di riferimento in Europa.

Questa vittoria non solo eleva il prestigio dell’Italia nel panorama calcistico giovanile europeo ma pone anche le basi per future generazioni di calciatori, evidenziando l’importanza di un solido settore giovanile come fondamento per il successo continuo nel calcio internazionale.

Ecco le parole dell’ex rosanero Favo riprese da Italpress: «Ero fiducioso che potessimo vincere. Abbiamo fatto un grande torneo esprimendo un bel gioco. Vincere 3-0 con il Portogallo, che è primo nel ranking è un grandissimo risultato. Sono soddisfatto del percorso dei ragazzi, che hanno dimostrato di essere un grandissimo gruppo. Ringrazio la Federazione e il Club Italia, che ci hanno messo in condizione di lavorare nel migliore dei modi: questo successo è merito di tutti».

Di seguito le dichiarazioni di Gravina: «L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica – sottolinea -, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano!».

In basso l’intervista all’ex capitano del Palermo riportate da “La Gazzetta dello Sport”: