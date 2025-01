Insulti razzisti a Dorval, Girma: «Inaccettabile che 2-3 cretini rovinino l’immagine della tifoseria»

Ieri pomeriggio, in Reggiana-Bari, si è assistito ad un brutto episodio di razzismo nei confronti di Mehdi Dorval, giocatore dei biancorossi. L’arbitro Prontera ha sospeso la partita per più di cinque minuti, poi ripresa solamente dopo l’annuncio dello speaker che invitava il pubblico a un comportamento civile.

Attraverso una Instagram Stories, il centrocampista della Reggiana, Natan Girma, ha preso le difese di Dorval condannando gli autori degli insulti: “Reggio Emilia non è razzista. È inaccettabile che 2-3 cretini rovinino l’immagine della tifoserie e della città intera. Non si può accettare che episodi come questi accadano ancora oggi nel 2025. Tolleranza zero”.