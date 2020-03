Il numero uno della FIFA, Infantin, ha parlato alla “Gazzetta dello Sport”. Ecco le sue parole: «Vogliamo far progredire il calcio, ma prima mi lasci dire che la nostra priorità è la salute. Collaboriamo da anni con l’Oms e la nostra situazione economica ci permette di offrire aiuto concreto. Abbiamo stanziato 10 milioni di dollari per un fondo riservato al calcio, servirebbero per interventi strettamente correlati alla FIFA, ma qui siamo di fronte a una crisi mondiale. Stiamo ripensando al calendario delle nazionali, che dovrà per forza mutare. Poi passeremo alle modifiche temporanee per quanto riguarda trasferimenti, protezione e adeguamento dei contratti. Servono misure molto dure».