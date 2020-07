La maggior parte dei lavoratori trovati positivi al coronavirus, come riporta “Notizie.it”, sarebbe già guarita o sulla in via di guarigione, mentre soltanto una ventina si troverebbe al momento in malattia. Ad annunciare i dati è stata la magistratura dello stato federale del Mato Grosso do Sul, estrapolati sulla base dei 4.143 tamponi effettuati sui dipendenti a partire dallo scorso 25 maggio Il mattatoio in questione, appartiene peraltro alla multinazionale leader nel settore della lavorazione della carne Jbs, già coinvolta in caso simile lo scorso maggio quando venne chiuso per due settimane un suo stabilimento nello stato americano del Minnesota. Al momento il Brasile rimane uno degli epicentri mondiali della pandemia di Covid-19, con 1.543.341 casi confermati dallo scorso febbraio e 63.254 morti in totale, che posizionano il paese sudamericano al secondo posto al mondo dopo gli Stati Uniti.