Il noto giornalista Giuseppe Cruciani, voce di Radio24, ha commentato così l’emergenza Coronavirus in Italia: «Senza la Lombardia noi non saremmo nella mer*a. La verità è che siamo in emergenza in Italia per quello che riguarda la Lombardia, senza quello che è accaduto lì non esisterebbe un caso Italia o comunque esisterebbe molto meno. Non so se sia incompetenza, ritardi o altro, ma di fatto dobbiamo ammettere che nelle altre zone d’Italia ci sono stati molti meno contagi. Il problema è lì».