Incidente stradale per Gianni Petrucci: l’ex presidente del Coni ricoverato

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, ha subito un incidente stradale nei dintorni di Roma. La sua vettura è finita fuori strada, precipitando in una scarpata.

Petrucci è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Gli esami hanno rivelato la frattura di due costole. Sembrerebbe escluso il pericolo di vita, così anche per la moglie, in auto con lui, che avrebbe riportato solo contusioni. Petrucci dal 2023 è entrato a far parte del CDA della Salernitana.