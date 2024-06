Incidente mortale all’alba a Palermo.

Come si legge su “Lasiciliaweb” un bambino di due anni e una ragazza di sedici anni sono morti all’alba in un incidente sulla Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone. Nello scontro è rimasta gravemente ferita una donna. La strada statale è stata chiusa in entrambe le direzioni. La dinamica è ancora da chiarire.