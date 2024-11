Impresa Cittadella, Dal Canto: «Palermo resta favorito per la Serie A»

Il tecnico del Cittadella è stato intervistato da Alessio Alaimo per TMW esprimendosi in merito alla gara vinta contro il Palermo al Renzo Barbera.

Ecco le sue parole:

Mister, avete sbancato il Barbera.

«Quando si fanno vittorie pesanti come questa ci vogliono tante componenti: che all’avversario non giri tutto per il meglio e che noi sbagliamo poco».

Pareggio contro la Samp e vittoria al Barbera. Il peggio è passato? «Siamo ancora in un momento difficile ma gli ultimi due risultati ci hanno dato autostima. Abbiamo anche cambiato modulo. Pensiamo già alla prossima».

La prossima sarà contro il Cesena.

«È una realtà importante con ottime individualità e un allenatore bravo. Sarà un’altra partita difficile. Ma in B non puoi mai stare rilassato».

Com’è stato l’impatto con il Cittadella?

«Ho trovato un ambiente diverso rispetto a quello che si trova in giro. Un ambiente familiare».

Che campionato di B ha ritrovato?

«Un campionato livellato con qualche squadra superiore alle altre. Ma Palermo e Sassuolo sono due forti candidate alla promozione diretta».

Pensate già a qualche correttivo per gennaio?

«Oggi non è il nostro problema principale. Dobbiamo fare bene partita dopo partita».