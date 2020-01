Valzer di ex rosa in Serie B. Secondo quanto riportato da “Alfredopedulla.com”, Monachello lascerà il Pordenone, ma dovrà trovare una soluzione di proprio gradimento. Al contempo, il club friulano prenderà un attaccante e il primo nome in lista è quello di Stefano Moreo in uscita da Empoli. Si valutano anche Falcinelli e Bocalon.