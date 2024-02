Il Taranto “trasloca” a Teramo, tifoso 84enne in lacrime: «Non fatemi questo» (VIDEO)

In casa Taranto da qualche ora è scoppiato il caso che riguarda lo stadio Iacovone, che dovrebbe subire dei lavori di ristrutturazione completa in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Per questo motivo gli ionici potrebbero giocare allo stadio di Teramo, per i prossimo due anni e questa situazione ha creato grande dibattito in città.

Un tifoso di 84 anni ha lanciato un appello dai microfoni di “Antenna Sud” rivolto ai politici e a tutte le istituzioni di Taranto per impedire che la squadra di Capuano traslochi a 500 chilometri di distanza per disputare le sue gare casalinghe:

«Mi rivolgo ai signori politici. Sono 75 anni che vengo allo stadio a Taranto, ho abbonamenti e biglietti. Io ho diritto di vedermi la mia partita almeno qui vicino, a 40 chilometri. Mi restano pochi anni da vivere perché mi dovete togliere il gusto di seguire la mia squadra, i miei colori. Datevi da fare altrimenti vi maledirò all’infinità quando sarò lassù».

Il Taranto potrebbe giocare due anni lontano dal proprio stadio, andando a Teramo (452 km). La reazione di Carmine, tifoso rossoblu, 84 anni. Il calcio non è solo un gioco. Video: Antenna Sud. pic.twitter.com/kVc152AMbu — Matteo Occhiuto (@teoocchiuto) February 15, 2024