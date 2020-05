Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha dichiarato che non applicherà l’ordinanza di Musumeci: “Fino a quando non riceveremo i chiarimenti richiesti tramite nota ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, non ci adegueremo alle disposizioni dettate dal presidente Musumeci, che con la sua ordinanza si è posto in palese contrasto con il Dpcm del 26 aprile. Con la sua ordinanza il presidente Musumeci autorizza all’apertura di cimiteri, di pesca sportiva, spostamento imbarcazioni, sistemazione delle strutture balneari e pulizia spiagge, aperture circoli e società sportive per attività all’aria aperta. Ma queste attività non sono previste nel Dpcm, anzi si pongono in aperto contrasto. Considerato che l’ordinanza di Musumeci entrerà in vigore a decorrere da lunedì. Chiedo un risposta esaustiva prima di tale data al fine di consentirmi di potere a mia volta emettere l’ordinanza con la quale recepire e disciplinare le attività ammesse dal presidente della Regione”.