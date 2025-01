Il Palermo batte 1-0 la Juve Stabia e trova la seconda vittoria consecutiva: decisivo ancora Le Douaron

Il Palermo soffre ma porta a casa la seconda vittoria consecutiva. Le Douaron segna il quarto gol nelle ultime cinque partite e decide il match del Renzo Barbera contro la Juve Stabia ma gran parte del merito va anche ad uno straordinario Salvatore Sirigu che salva i rosanero in almeno due occasioni. La squadra di Dionisi vince la seconda gara di fila dopo il successo col Modena della settimana scorsa e aggancia proprio la Juve Stabia a quota 30 punti. Un piccolo segnale di rinascita da parte del club siciliano che si prende il quinto posto e si rilancia nella corsa playoff.

Il live del match:

SECONDO TEMPO

95′ Game over, il Palermo batte 1-0 la Juve Stabia.

90′ L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

88′ Ultimo cambio per i rosanero: dentro Diakite al posto di Pierozzi.

81′ Altro grande intervento di Sirigu sul tiro di Meli, poi sulla respinta arriva Saric.

79′ Triplo cambio per il Palermo: dentro Verre, Saric ed Henry al posto di Ranocchia, Le Douaron e Brunori.

76′ Dentro Leone e Sgarbi al posto di Buglio e Rocchetti tra le file della Juve Stabia.

76′ Cartellino giallo per Gomes che interrompe un’azione pericolosa di Maistro.

67′ GOOOOOL PALERMO!!!!! Vantaggio rosanero con Le Douaron che spinge la palla in rete dopo la parata di Thiam sul tiro di Vasic. Quarto gol nelle ultime cinque gare per il francese che sblocca il match.

61′ Cambio per il Palermo: entra Vasic al posto di Segre.

61′ Intervento clamoroso di Sirigu che salva il Palermo sul tiro al volo di Adorante.

57′ Cambio per la Juve Stabia: fuori Piscopo, entra Maistro.

57′ Ammonizione anche per Candellone, il terzo ammonito della Juve Stabia.

50′ Conclusione di Brunori col mancino, risposta di Thiam.

47′ Subito pericolosa la Juve Stabia su calcio d’angolo, intervento quasi sulla linea da parte di Ranocchia.

45′ Inizia la ripresa. La Juve Stabia inserisce subito Meli al posto di Pierobon.

PRIMO TEMPO

45′ Fine primo tempo, 0-0 tra Palermo e Juve Stabia.

45′ Le Douaron da pochi passi calcia direttamente tra le braccia di Thiam e spreca la chance del vantaggio.

38′ Intervento duro di Lund che viene ammonito, primo cartellino giallo anche tra le maglie rosanero.

37′ Grande parata di Sirigu con i piedi sul tiro ravvicinato di Candellone.

35′ Occasione per Ceccaroni che si inserisce in area di rigore e calcia due volte, sul secondo tentativo arriva la presa in due tempi del portiere.

34′ Cartellino giallo anche per Pierobon, il secondo per la Juve Stabia.

28′ Conclusone di Ranocchi a e deviazione provvidenziale di Folino che manda la palla in calcio d’angolo.

27′ Buona verticalizzazione di Ranocchia per Brunori, anticipo decisivo di Varnier.

21′ Cartellino giallo per Piscopo, il primo della partita.

15′ Adorante recupera palla sulla trequarti e calcia col sinistro, tiro strozzato che si allontana dalla porta di Sirigu.

13′ Altra chance per gli ospiti: tiro di Fortini e deviazione decisiva di Lund che salva i rosanero.

12′ Grande occasione per la Juve Stabia con Pierobon che arriva di testa a pochi passi da Sirigu ma viene anticipato da Nikolaou.

2′ Ranocchia si conquista un calcio di punizione interessante ma la sua traiettoria è irraggiungibile per i compagni.

1′ Inizia il match del Barbera tra Palermo e Juve Stabia.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Segre, Lund; Brunori, Le Douaron. All.Dionisi.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Rocchetti; Buglio, Pierobon, Fortini; Piscopo; Candellone, Adorante. All. Pagliuca.

ARBITRO: Massimi (Termoli).

AA1: Passeri (Gubbio).

AA2: Regattieri (Finale Emilia).

IV UFFICIALE: Iannello (Messina).

VAR: Baroni (Firenze).

AVAR: Marcenaro (Genova).

MARCATORI: Le Douaron

AMMONIZIONI: Piscopo, Pierobon, Lund, Candellone, Gomes

ESPULSIONI: