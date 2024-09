Il nuovo acquisto salta la Champions: infortunio gravissimo | out fino al 2025

Brutte notizie per il tecnico, che deve rinunciare ad uno dei suoi giocatori principali: tornerà solamente il prossimo anno.

Dopo la sosta nazionali i campionati e le varie competizioni per i club entreranno nel vivo. La fase di riscaldamento e di adattamento di nuovi giocatori e allenatori è finita, e da ora in poi si comincerà a fare sul serio. Oltre alle varie leghe si tornerà a giocare anche in Europa, con la Champions League e le sue sorelle che ricominciano in una versione tutta nuova.

E’ chiaro dunque che in questi giorni i tecnici stanno continuando a lavorare al meglio per prepararsi a tutti questi impegni. In particolar modo si stanno provando ad integrare sia gli schemi tattici che i vari nuovi acquisti. Ovvio pure il fatto che i mister hanno diversi grattacapi anche dal punto di vista degli infortuni.

In particolar modo però uno di questi ha ricevuto una notizia orrenda negli scorsi giorni. A quanto pare infatti un calciatore fondamentale della rosa si è fatto male pesantemente, tanto che dovrà rimanere ai box fino al prossimo anno. Un annuncio tremendo dunque per lui e anche per l’allenatore, che non potrà praticamente mai schierarlo nella nuova Champions League.

Serie A, un grande nome rimarrà a lungo ai box

Durante le Olimpiadi il giocatore marocchino del Bologna Oussama El Azzouzi ha riportato un importante problema al ginocchio. Il club felsineo ha optato per una terapia conservativa, ma ciò non ha portato i risultati sperati. In seguito poi a questo guaio se n’è aggiunto un altro, ovvero un’ernia alla schiena.

Di conseguenza per lui si è optato per un intervento chirurgico, che lo costringerà a rimanere ai box per almeno tre mesi. Un periodo lunghissimo, che con tutta probabilità lo farà tornare in campo solamente nel 2025, per le lacrime di mister Vincenzo Italiano.

Niente Champions League per El Azzouzi

Vista la gravità del suo infortunio, El Azzouzi difficilmente riuscirà a scendere in campo nella fase a gruppo della nuova Champions League, infrangendo così il suo sogno di giocare la manifestazione più importante a livello di club.

L’unica speranza per lui è quindi che la squadra emiliana possa passare questo turno e accedere almeno ai sedicesimi, cosa non facile visto il grande livello della competizione.