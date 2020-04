Un assegno per tutti i figli delle famiglie italiane: è questa la proposta che il ministro Elena Bonetti porterà sul tavolo del prossimo decreto. “Un assegno per tutti i figlie della famiglie – ha detto in un’intervista al Corriere della sera -, parametrato per reddito: 160 euro per redditi fino a 7 mila euro di Isee, 120 fino a 40 mila euro e 80 euro oltre i 40 mila euro di reddito”. Per i figli, ha specificato la ministra “almeno fino a 14 anni, l’impegno economico è già importante così: sono 5 miliardi. La proposta è attivare l’assegno fino alla fine dell’anno. Le famiglie sono il cuore della rete sociale e necessitano di politiche forti e stabili, di sostengo per le cure, per l’educazione dei figli, per una liquidità che manca. Abbiamo detto più volte che la priorità sono le famiglie, adesso è il momento di dimostrarlo”.