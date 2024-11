Il Messaggero: “Stasera c’è il Palermo. I leoni del Frosinone a caccia della sterzata”

L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sul Frosinone che questa sera riceverà il Palermo.

Quella tra Frosinone e Palermo non è mai una sfida banale. Non lo è stata in passato e non lo sarà questa sera. A prescindere dai fatti di sei anni fa, quando i “panchinari” del Frosinone gettarono palloni in campo durante la finale playoff vinta dai giallazzurri, episodio che il presidente Maurizio Stirpe ha recentemente voluto archiviare, l’incontro tra queste due squadre rappresenta sempre un confronto di alto livello. Entrambe le società, rappresentative di realtà di rilievo nel panorama calcistico, lottano per obiettivi importanti e stasera i tre punti in palio significano molto più del semplice risultato.

Il Frosinone, che occupa l’ultimo posto in classifica, ha bisogno di una vittoria per risalire la china e cercare di uscire dalle “sabbie mobili”. I tre pareggi consecutivi sotto la guida del nuovo tecnico Leandro Greco hanno permesso alla squadra di muovere la classifica, ma non sono sufficienti per colmare il distacco dalle squadre in zona salvezza. Anche il Palermo non è soddisfatto dell’attuale ottava posizione: la distanza di nove punti dal secondo posto è un divario significativo per una squadra che punta alla promozione. Con un bilancio positivo in trasferta, avendo conquistato 11 dei 16 punti lontano dal Barbera, i rosanero sperano di portare a casa il bottino pieno.

Per quanto riguarda la formazione, Greco recupera Cichero e Gelli, assenti per problemi fisici nella partita contro il Catanzaro, ma non è certo che li schiererà fin dall’inizio. In conferenza stampa, Greco ha evitato di rivelare dettagli sulla formazione, mantenendo aperte le possibilità tattiche in base agli spazi e alle dinamiche della partita. Ha sottolineato la necessità di migliorare la concretezza e l’aggressività sotto porta, specie per una squadra giovane che deve crescere.

Greco ha dichiarato di essere contento delle opzioni in più grazie ai recenti recuperi, il che gli consente di fare più ragionamenti tattici. Questo finale di anno solare è cruciale, poiché raggiungere il giro di boa del campionato in una posizione più alta sarà fondamentale in vista del mercato invernale. La pressione di questo momento potrebbe avere un impatto positivo sulla squadra, stimolandola a dare il massimo e a trovare risposte importanti sul campo.