Attraverso un comunicato, il Lione smentisce ufficialmente la data della partita di Champions contro la Juventus, anticipata anche dallo stesso presidente del club francese Aulas: “L’Olympique Lione precisa che la data della partita Juventus-Lione, valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League, non è stata ancora fissata contrariamente a quanto precedentemente indicato. La data degli ottavi di finale dovrà essere fissata come parte del programma finale del torneo di Champions League, che verrà annunciato direttamente dalla UEFA a breve. L’OL sta anche aspettando con impazienza la finale della Coupe de la Ligue, probabilmente all’inizio di agosto, che gli permetterà, a differenza di altre squadre, di preparare questa partita essenziale della stagione. Tuttavia il Lione si rammarica di dover lottare con una preparazione diversa da quella dei suoi concorrenti europei, che hanno già ripreso gli allenamenti”.