Rischio di una nuova stretta dopo Ferragosto a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus.

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, attraverso le colonne de “La Stampa”, non usa mezzi termini: «Se i numeri non cambiano sarà inevitabile un freno alla movida selvaggia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni».