L’edizione odierna de Il Giornale tratta l’argomento ripartenza del calcio italiano già nel taglio basso di prima pagina, dove titola: “Il calcio torna in campo il 20 giugno. Habemus serie A, ma arbitra il virus“. Per poi ribadirlo alla pagina 28, quella sportiva: “Fumata bianca dopo il vertice Ministro-Figc-Lega. Habemus serie A. In campo il 20 giugno. Ma arbitra il virus. Resta il nodo quarantena. E in caso di stop… Spadafora: «Playoff o classifica cristallizzata»“. E ancora: “E Gravina si toglie i sassolini. «Che tristezza i patron che remano contro per non pagare i propri tesserati»“. Interessante anche il taglio basso della pagina successiva: “La telenovela della ripartenza ha smascherato i limiti di una categoria. Calciatori a nudo fra capricci e soldi. Prima i motivi di sicurezza, poi gli stipendi, adesso gli orari e il troppo caldo“.