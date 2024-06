Il colpo segreto del Condor: Galliani lo ha preso dal Manchester United per il suo Monza | Visite mediche e firma

Un colpo da condor per Adriano Galliani, che per il suo Monza ha convito un talento incredibile della Premier League: arriva dal Manchester United.

I giorni del condor per Adriano Galliani erano tipicamente gli ultimi di agosto, quelli a ridosso della chiusura del mercato. Ai tempi gloriosi del Milan l’ex ad rossonero aveva abituato tutti ad avere sempre un asso nella manica da tirare fuori a pochi minuti dallo scadere della finestra di mercato, ma adesso – i tempi cambiano per tutti – anche Galliani ha anticipato le sue mosse.

Il calcio moderno non permette trattative troppo lunghe, anzi, è essenziale la rapidità nel superare le concorrenti. Stavolta infatti l’attuale amministratore delegato del Monza si è portato in vantaggio rispetto a una grande concorrenza, mettendo a segno un colpo da top club. Un calciatore di grandi prospettive, e a costi contenuti, che sbarca in Brianza per lo stupore della piazza stessa.

Il colpo è stato grosso per Galliani, che è andato a pescare in sordina addirittura dal Manchester United, confermando che il Monza ha ancora voglia di crescere e rimane una piazza ambiziosa. Il giovane si aggregherà alla squadra nelle prossime ore, intanto Sky ha confermato che la trattativa è andata in porto.

Monza, colpo dal Manchester United

Un colpo che fa sognare i tifosi del Monza. Galliani, non nuovo certamente a grandi colpi di scena, ha lavorato nell’ombra per portare in Serie A un nuovo astro nascente. Stiamo parlando di Forson, giovanissimo calciatore inglese che si era messo in mostra quest’anno per la prima volta con la prima squadra di Ten hag.

Il classe 2004 è in scadenza di contratto, e secondo quanto riferito da Sky il Monza ha raggiunto un accordo per portarlo in Italia. Il giovane nelle prossime ore potrà volare a Milano, dove ad attenderlo ci sarà Galliani, promotore dell’operazione. Una stella pronta a esplodere dopo una carriera fantastica nelle giovanili.

Il nuovo progetto con Nesta

Il colpo che ha smosso gli animi è stato quello di Nesta al Monza. Un revival rossonero dell’estate 2023, a 21 anni di distanza, quando Galliani aveva portato il capitano della Lazio a Milanello. Con Nesta, che in Serie B ha condotto la Reggiana ad una salvezza tranquilla, sfiorando anche i playoff, il Monza punta a continuare quanto di buono aveva fatto Palladino, approdato alla Fiorentina.

Nelle scorse ore Galliani ha annunciato Nesta e ha salutato Di Gregorio, e adesso l’ex allenatore della Reggiana potrà abbracciare un altro talento da valorizzare per il futuro, quello cristallino di Omari Forson, che arriva in Serie A per piazzare la prima grande stagione tra i professionisti dopo gli esordi in Premier League.