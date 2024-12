Il 1° febbraio firmiamo: accordo trovato per Momo Salah | Si è mosso il presidentissimo

Il fuoriclasse egiziano cambia squadra: accordo a sorpresa già trovato e firma sul contratto il prossimo 1 febbraio.

Nel corso degli ultimi tempi sta facendo parecchio discutere il futuro di Momo Salah. Il fuoriclasse egiziano sta letteralmente trascinando il suo Liverpool sia in cima alla Premier League che ai piani altissimi della Champions League. I tanti gol messi a segno e gli assist forniti per i propri compagni fino ad ora hanno infatti regalato tante gioie a squadra e tifosi.

Tuttavia c’è una questione che non gli sta facendo dormire sonni tranquilli, ed è quella riguardante il suo contratto in scadenza alla fine di giugno. Il Faraone infatti molto spesso si è lamentato di non aver ricevuto offerte per il rinnovo, sentendosi quasi offeso dalla società. D’altro canto però qualcuno continua a sostenere che i Reds abbiano presentato una proposta per l’attaccante, ma che lo stesso l’abbia rifiutata perché ritenuta troppo bassa.

In tutto questo trambusto dunque qualche altro club sembra che si stia inserendo per convincere l’ex Roma e Fiorentina a cambiare aria. E uno di questi pare aver già trovato l’accordo grazie al diretto intervento del presidente. Il prossimo 1 febbraio arriverà la tanto attesa firma sul contratto.

Accordo trovato per Momo Salah

Nonostante i 32 anni compiuti, Salah fa ancora la differenza sia in Premier League che in Europa. Ed è per questo dunque che qualsiasi club sia interessato a prenderlo, per di più a parametro zero. Anche alcune squadre di Serie A, su tutte la Juventus, sembrano seguire la situazione, consce però del fatto che il suo ingaggio è davvero molto elevato.

Tuttavia ad oggi, al netto di voci ed indiscrezioni, la pista che sta prendendo sempre più piede riguarda un suo trasferimento clamoroso al PSG. Lo sceicco Al Khelaifi infatti pare volersi muovere in prima persona, in modo da trovare il rimpiazzo definitivo di Kylian Mbappé.

L’annuncio di Salah è chiaro

E’ ovvio che al momento non c’è nulla di certo sul trasferimento di Salah a Parigi. La cosa che però ad oggi sembra quasi sicura è il suo addio al Liverpool. E le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport UK, non fanno altro che confermare tutto.

”Il mio futuro? Onestamente, è nella mia testa. Finora, questa è l’ultima partita che giocherò col Liverpool contro il Manchester City, quindi volevo solo godermela. L’atmosfera era incredibile, quindi mi godrò ogni secondo qui. Speriamo di vincere il campionato e poi vedremo cosa succederà