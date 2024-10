Ibrahimovic gli indica la porta: di te non abbiamo proprio bisogno | A gennaio lascia il Milan

Il dirigente svedese ha messo fuori da Milanello il calciatore, che si sta trovando una nuova destinazione in vista del mercato di gennaio.

Il Milan sta disputando una stagione discreta fino a questo momento. Al netto di un inizio non proprio eccellente, che aveva visto addirittura il tecnico Paulo Fonseca rischiare la panchina, il club rossonero è ormai tornato a macinare buoni risultati. Di conseguenza la fiducia in quel di Milanello è tornata ad essere parecchia.

La squadra dunque continua a lavorare sul campo in vista dei prossimi impegni. Tuttavia ai piani alti della società ci si continua a muovere su vari fronti. Uno di questi riguarda il mercato. Sebbene in estate sotto la Madonnina siano arrivati diversi volti nuovi, a gennaio la dirigenza rossonera proverà a prendere i tasselli mancanti per completare la rosa a disposizione del tecnico lusitano.

Le operazioni in materia di trasferimenti in casa milanista però non sembrano poter essere solo in entrata. Alcuni calciatori, ormai ai margini del progetto, potrebbero fare le valigie e lasciare Milano. In particolare ce ne uno a cui Zlatan Ibrahimovic ha già indicato la porta. La squadra infatti non ha bisogno di lui e a breve l’affare per la sua cessione dovrebbe andare in porto.

Ecco chi lascia il Milan

Come ben sappiamo in questo periodo dell’anno le società sono molto attive anche sul fronte riguardante i rinnovi dei contratti. Un calciatore in casa Milan però difficilmente potrà firmarne uno, visto che il club non pare affatto intenzionato a presentare una proposta.

Stiamo parlando di Davide Calabria. Il capitano della squadra con l’arrivo di Emerson Royal ha perso il posto da titolare. Tuttavia nei prossimi mesi le cose potrebbero andare molto peggio, visto che questa volta il rischio è che possa sfuggirgli addirittura la conferma in rosa.

Nuova avventura per il giocatore

Con il suo contratto in scadenza a giugno, e con il rinnovo che non arriva, la possibilità per Calabria di trasferirsi a fine stagione a parametro zero ad oggi sembra molto elevata. Tuttavia non è da escludere uno scenario diverso.

Nel caso in cui arrivasse a Milanello una proposta che porterebbe qualche milione di euro nelle casse del club, la sua separazione dal Diavolo potrebbe essere anticipata addirittura a gennaio. Marsiglia e Galatasaray sono alla finestra.