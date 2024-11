Henry: «Il Palermo è una società che deve stare in Serie A per tanti motivi»

L’attaccante del Palermo Thomas Henry, protagonista della stagione rosanero, si racconta in un’intervista rilasciata a Massimo Norrito per La Repubblica – Edizione Palermo, in edicola oggi. Il centravanti francese, arrivato in Sicilia dopo una parentesi complicata all’Hellas Verona, ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza a Palermo, il suo stato di forma e le ambizioni per il futuro.

Thomas Henry sull’esperienza a Palermo

«Sono contentissimo. Ho ritrovato un ambiente dove mi sento bene. L’ultima stagione all’Hellas Verona è stata molto difficile anche a livello umano. Finalmente ho trovato un po’ di continuità sul campo dopo aver perso un anno e mezzo. Adesso sono contentissimo».

Sull’andamento del campionato

«Possiamo sicuramente fare meglio. Anche io so che posso fare meglio. Questa sarà la nostra missione per le prossime settimane».

Sulla scelta di scendere dalla Serie A alla Serie B

«Ma qui siamo a Palermo. Il Palermo è una società che deve stare in Serie A per tanti motivi. Noi giochiamo un campionato di Serie B, ma quando parliamo del Palermo parliamo di altre categorie. Questo è un club che è conosciuto in tutto il mondo».

Con parole cariche di entusiasmo e determinazione, Henry conferma il suo impegno a contribuire al progetto rosanero, condividendo con la squadra e i tifosi l’ambizione di riportare il Palermo nella massima serie.