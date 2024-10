Hai il mio OK, vieni ad allenarti: accordo totale con Mario Balotelli | Missione salvezza in Serie A

Super Mario questa volta è davvero ad un passo dal ritorno nel nostro campionato. Ecco il club deciso a puntare su di lui per salvarsi.

Nel corso delle ultime settimane la maggior parte dei principali calciatori svincolati sono riusciti a trovare una nuova sistemazione. Da Depay, trasferitosi in Brasile con grande sorpresa, a Martial, che con altrettanto stupore ha deciso di proseguire la sua carriera in Grecia, senza dimenticarsi di Rabiot, tornato in patria al Marsiglia.

Nella lista dei giocatori senza contratto però sono ancora presenti alcuni nomi di rilievo. Uno di questi di sicuro è Mario Balotelli. Fermo ai box dopo l’ultima esperienza in Turchia, il centravanti è in cerca di una squadra, e in particolare di una che possa farlo tornare in patria. Il suo sogno è quello di una last dance in Serie A, in modo da dimostrare un’ultima volta le sue doti, senza magari colpi di testa folli.

La grande occasione tanto attesa però finalmente sembra essere arrivata. A quanto pare infatti una squadra del nostro campionato in lotta per la salvezza ha deciso di portarlo in rosa. Il calciatore ha già trovato un accordo con la società, che gli ha dato l’ok per allenarsi con il resto del gruppo.

Ultima grande chance per Balotelli

In queste prime battute del campionato, il Genoa non sta ottenendo buoni risultati. La squadra ligure, che probabilmente sta pagando per gli addii pesanti di Gudmundsson e Retegui, è in piena zona rossa. Ad influire anche in maniera importante sul cattivo andamento della squadra ci hanno pensato poi anche gli infortuni.

Per questa ragione dunque da diversi giorni si vocifera nell’ambiente del Grifone della possibilità di pescare dagli svincolati per regalare qualche arma in più ad Alberto Gilardino. E uno dei profili che ad oggi pare maggiormente quotato per approdare a Genova è quello di Mario Balotelli.

Gilardino da il via libera

Le ultime indiscrezioni di mercato che circolano hanno riportato che il tecnico del Grifone Alberto Gilardino avrebbe dato il suo consenso per portare in rosa Super Mario.

Per far sì che la trattativa vada in porto dunque c’è bisogno solamente dell’ok da parte della società del presidente Zangrillo. Vedremo nel corso delle prossime ore come si evolveranno le cose e se Balotelli tornerà davvero in Serie A.