Guardiola chiama Milanello: vieni al Man City con me? Ibrahimovic terrorizzato

Il tecnico catalano vuole un calciatore rossonero ai Citizens, e ha già scatenato l’allarme più totale ai piani alti di Milanello.

La stagione del Milan prosegue tra alti e bassi. Il club rossonero non sta riuscendo a dare continuità di risultati sotto la guida di Paulo Fonseca, e ha scatenato da tempo le ire dei tifosi. In particolar modo la piazza ce l’ha con la società, che non avrebbe condotto una campagna acquisti in grado di rinforzare la rosa.

Allo stesso tempo poi anche la scelta di affidare la panchina al portoghese non è scesa giù ai supporters del Diavolo, che si aspettavano un nome di maggior caratura internazionale. Come se non bastasse poi a tener banco ci sono anche alcune situazioni non proprio felici tra i giocatori e lo stesso club, come ad esempio quella di Leao, in rotta totale con l’allenatore, o quella di Theo Hernandez, sul cui rinnovo iniziano a spuntare delle ombre importanti.

A peggiorare il tutto infine c’è il mercato. Un perno fondamentale della squadra meneghina infatti è finito nel mirino di Pep Guardiola, che lo vuole a tutti i costi al Manchester City, tanto da aver già chiamato a Milanello per ricevere maggiori informazioni. La notizia ha mandato tutti nel panico, in primis Zlatan Ibrahimovic.

Guardiola prepara lo scippo al Diavolo

Una delle poche sicurezze del Milan in questo inizio di stagione è senza ombra di dubbio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese infatti sta mettendo insieme delle ottime prestazioni, a cui ultimamente ha cominciato ad aggiungere anche diverse reti.

Di conseguenza su di lui sono iniziate a circolare diverse voci, ma una delle principali riguarda l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola. Dopo il grave infortunio al crociato del pallone d’oro Rodri infatti i Citizens sono alla ricerca di un nuovo innesto in mezzo al campo, e il 26enne sembra essere proprio il preferito del tecnico catalano, tanto da far tremare Ibra e company.

Non solo il City sul gioiellino rossonero

Oltre al club di Manchester però anche un’altra big europea è sulle tracce del calciatore milanista. Si tratta del Barcellona.

Il club blaugrana già prima che il Diavolo lo acquistasse gli aveva messo gli occhi addosso, ma lo stesso Reijnders aveva preferito trasferirsi in rossonero. Chissà se la sua scelta sarà ripetuta anche nelle prossime sessioni di mercato.