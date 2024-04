Gorini presenta Cittadella-Ascoli: «Scontro diretto, vincere sarà fondamentale»

Il tecnico del Cittadella, Gorini, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«A Reggio Emilia abbiamo vinto soffrendo e sono arrivati tre punti che devono darci tanto, non è stato un successo casuale, ma figlio del giusto atteggiamento e rappresenta una medicina importante dando anche valore ai tre pari precedenti. Contro l’Ascoli è uno scontro diretto e sarebbe fondamentale riuscire a fare bottino pieno per conquistare virtualmente la salvezza con cinque giornate d’anticipo, ma non sarà semplice perché verranno per cercare di far punti col coltello fra i denti. Il 3-4-1-2? A volte basta spostare un giocatore per modificare lo schieramento, ma non va poi a cambiare tantissimo. Sono soluzioni in più che diamo ai ragazzi per cercare di apportare modifiche a gare in corso. Domani dovremo essere pronti a tutto, gestendo bene le energie nervose in una gara che si preannuncia scorbutica con una posta in palio molto alta».