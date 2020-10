Attraverso una nota ufficiale, il Giugliano ha annunciato la positività di un tesserato al Covid-19.

Ecco quanto si legge:





“La Fc Giugliano 1928 comunica che uno dei propri tesserati è risultato positivo al Covid 19 dopo essere stato sottoposto a regolare tampone. Immediatamente sono state sospese tutte le attività della prima squadra e del settore giovanile ed avviate, come da protocollo sanitario, tutte le pratiche di messa in sicurezza.Tutti i calciatori, dirigenti e addetti ai lavori che sono stati a contatto con il contagiato saranno sottoposti a tampone e sarà effettuata la sanificazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo De Crsitofaro. La Fc Giugliano, intanto, ha inviato una richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti per chiedere il rinvio della prossima gara di Campionato contro il Muravera in Sardegna”.