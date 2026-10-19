Giornale di Sicilia: “Palermo, Segre rompe il digiuno dopo nove mesi. Il gol a Mantova vale doppio: il dottore è tornato”

Nove mesi senza segnare, poi il gol nella partita più importante. Jacopo Segre ha scelto lo scontro diretto contro il Mantova per interrompere il proprio digiuno realizzativo, firmando la rete che ha sbloccato la sfida del Martelli e spianato la strada al successo del Palermo. Un ritorno al gol significativo per il centrocampista rosanero, che continua a confermarsi uno degli uomini più importanti nello scacchiere di Filippo Inzaghi.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Segre ha seguito l’azione offensiva sviluppata da Palumbo, facendosi trovare pronto sulla respinta di Bardi per depositare il pallone in rete. Un gol semplice nell’esecuzione, ma dal peso specifico enorme, arrivato in un momento delicato della partita e fondamentale per indirizzare il risultato.





Per il numero 8 si tratta della 19ª rete in maglia rosanero alla presenza numero 158. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come Segre sia uno degli stakanovisti di questo avvio di stagione: nonostante la presenza di un’alternativa esperta come Estevez, Inzaghi ha rinunciato a lui soltanto nella gara di Coppa Italia contro il Mantova. Il passaggio al 4-2-3-1 sembrava poter limitare la sua capacità di inserirsi in area, ma il gol del Martelli ha dimostrato il contrario.

La rete ha interrotto un digiuno che durava da gennaio, quando Segre aveva segnato contro lo Spezia. Mai, nei suoi cinque anni a Palermo, il centrocampista era rimasto così a lungo senza trovare la via del gol. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia anche un altro dato: il numero 8 non segnava in trasferta dall’aprile 2025, quando aveva colpito a Catanzaro. Le successive quattro reti della passata stagione erano infatti arrivate tutte al Renzo Barbera.

La prestazione contro il Mantova ha rispecchiato l’andamento dell’intera squadra. Dopo un primo tempo complicato, nel quale i rosanero hanno sofferto la pressione avversaria, Segre è cresciuto insieme ai compagni, contribuendo a una ripresa più organizzata e incisiva. La capacità di alzare il livello nei momenti decisivi si è rivelata ancora una volta determinante.

C’è poi una curiosità statistica che conferma il particolare rapporto di Segre con l’inizio dei campionati. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, da quando veste la maglia del Palermo il centrocampista ha sempre realizzato almeno una rete nelle prime otto giornate: contro l’Ascoli alla terza nel 2022/23, contro la Reggiana alla terza nel 2023/24, contro la Juve Stabia alla quinta nel 2024/25, contro il Modena all’ottava nel 2025/26 e adesso contro il Mantova alla settima.

Il gol del Martelli rappresenta dunque un premio alla continuità e al sacrificio di un giocatore che, nonostante i cambiamenti tattici e la maggiore concorrenza, continua a essere un punto di riferimento. Adesso Segre guarda al traguardo più importante: conquistare con il Palermo quella promozione in Serie A che darebbe un significato speciale ai suoi cinque anni in rosanero.