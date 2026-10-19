Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record: dieci marcatori diversi e 16 gol. Inzaghi non dipende solo da Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (74) hernani

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a distinguersi non soltanto per i risultati, ma anche per la capacità di mandare in gol tanti giocatori diversi. Dopo la vittoria sul campo del Mantova, sono diventati dieci i marcatori rosanero in campionato, un dato che conferma la varietà delle soluzioni offensive a disposizione del tecnico. Con 16 reti realizzate, il Palermo vanta inoltre il miglior attacco della Serie B.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, soltanto il Pisa riesce a tenere il passo dei rosanero per numero di giocatori andati a segno, ma con una produzione offensiva inferiore: 14 gol contro i 16 della formazione siciliana. Un dato che racconta una squadra capace di distribuire le responsabilità offensive tra diversi reparti, senza dipendere esclusivamente dal proprio centravanti.


Gli ultimi a iscriversi nell’elenco dei marcatori sono stati Jacopo Segre ed Hernani, protagonisti del successo per 2-0 al Martelli. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda che, prima di loro, avevano già trovato la via della rete Cassandro, Augello, Ranocchia, Palumbo, Strefezza, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo. Una distribuzione che coinvolge difensori, centrocampisti e attaccanti, offrendo a Inzaghi numerose alternative per costruire le proprie azioni offensive.

A guidare la classifica interna dei cannonieri è Johnsen, autore di quattro reti, seguito da Palumbo, Vavassori e Pohjanpalo, tutti a quota due. Gli altri sei marcatori hanno realizzato un gol ciascuno, completando un quadro che testimonia la capacità del Palermo di trovare risorse offensive in ogni zona del campo.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, proprio questa varietà rappresenta uno dei punti di forza della formazione rosanero. Non c’è soltanto il contributo di Pohjanpalo, ma anche quello dei centrocampisti e dei giocatori capaci di accompagnare l’azione e inserirsi negli spazi al momento giusto.

La stagione è ancora lunga e questi numeri dovranno trovare conferma nelle prossime giornate, ma il segnale è già significativo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha dimostrato di poter cambiare protagonisti senza perdere efficacia offensiva. Una caratteristica preziosa per Inzaghi, che può contare su più giocatori in grado di decidere le partite.

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