Giornale di Sicilia: “Palermo, i numeri non mentono mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Diciannove punti in sette giornate, sei vittorie, sedici gol realizzati e dieci marcatori differenti. Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a stupire e a consolidare il primato in Serie B, facendo registrare la migliore partenza della propria storia nel campionato cadetto. Numeri che raccontano una squadra profondamente cambiata, soprattutto nella mentalità e nella capacità di affrontare i momenti difficili.

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, l’avvio straordinario dei rosanero non è frutto del caso, ma delle scelte compiute durante l’estate. A partire dalla conferma di Filippo Inzaghi, mai messo in discussione nonostante l’eliminazione nella semifinale play-off contro il Catanzaro, fino a un mercato che ha aumentato il livello tecnico e caratteriale dell’organico.


La dimostrazione più evidente è arrivata proprio nella vittoria contro il Mantova. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia il cambiamento rispetto alla passata stagione: un anno fa, al Martelli, il Palermo era stato raggiunto nel finale dopo essere passato in vantaggio. Stavolta, invece, i rosanero hanno saputo resistere a un primo tempo complicato, per poi colpire nella ripresa e conquistare tre punti fondamentali. Una prova di maturità che conferma la nuova consapevolezza della squadra.

Un altro segnale significativo era già arrivato nella precedente trasferta contro l’Empoli. Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo della scorsa stagione avrebbe probabilmente faticato a reagire dopo essere passato in svantaggio e aver sprecato diverse occasioni. La squadra attuale, invece, ha trovato la forza per completare una rimonta importante, dimostrando carattere e fiducia nei propri mezzi.

Anche la classifica comincia a mostrare distacchi rilevanti. Il Mantova, primo inseguitore, è a cinque punti, mentre Pisa e Modena inseguono a sei lunghezze. Ancora più ampio il margine su altre potenziali concorrenti per la promozione: Verona a undici punti e Cremonese a tredici.

Come osserva Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, sarebbe prematuro considerare già indirizzata definitivamente la corsa alla Serie A, ma il vantaggio accumulato rappresenta un patrimonio importante. Il Palermo ha ora l’opportunità di alimentare ulteriormente la fuga nelle prossime tre giornate, forte di una squadra che ha dimostrato di saper vincere attraverso qualità, sacrificio e personalità.

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