Corriere dello Sport: “Tragedia prima di Cesena-Avellino, camion travolge due poliziotti in autostrada: morto un agente di 50 anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Tragedia prima della sfida di Serie B tra Cesena e Avellino. Antonio Villani, agente di polizia di 50 anni in servizio presso la Questura di Avellino, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion mentre era impegnato nelle operazioni di scorta ai tifosi irpini diretti allo stadio Dino Manuzzi. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un collega.

A riportare la drammatica notizia è il Corriere dello Sport, che ricostruisce quanto accaduto durante il trasferimento dei sostenitori biancoverdi verso Cesena, dove era in programma la partita tra la formazione allenata da Alino Diamanti e quella guidata da Alessandro Nesta.


L’incidente nell’area di servizio a Borello

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’incidente si è verificato presso l’area di servizio della frazione Borello, individuata come punto di raduno per i tifosi dell’Avellino in viaggio verso lo stadio romagnolo.

Antonio Villani era sceso dall’auto di servizio per coordinare il proseguimento del viaggio insieme ai colleghi della Questura di Forlì, arrivati sul posto per gestire le operazioni di accompagnamento dei sostenitori.

Per cause ancora in corso di accertamento, un camion in transito ha travolto due poliziotti impegnati nel servizio.

Antonio Villani morto sul colpo, grave un collega

Come ricostruisce il Corriere dello Sport, l’impatto è stato fatale per Antonio Villani, deceduto sul colpo a causa delle conseguenze dell’investimento.

Il collega coinvolto nell’incidente ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Cesena per ricevere le cure necessarie.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il mezzo pesante a investire i due agenti durante le operazioni di scorta.

Il dramma prima della partita di Serie B

L’incidente è avvenuto nelle ore precedenti la partita tra Cesena e Avellino, mentre i tifosi irpini stavano raggiungendo la città romagnola per assistere all’incontro.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Villani fosse impegnato proprio nell’organizzazione del trasferimento dei sostenitori, un servizio predisposto per accompagnare la comitiva fino allo stadio.

Una giornata di calcio segnata così da una tragedia che ha provocato la morte di un agente di 50 anni e il grave ferimento di un suo collega.

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