Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi acclamato a San Siro. Verso la Carrarese, Pierozzi può recuperare: Barba resta in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (102) barba bani

Un ritorno speciale a San Siro per Filippo Inzaghi. Dopo la vittoria per 2-0 conquistata dal Palermo sul campo del Mantova, il tecnico rosanero ha trascorso il pomeriggio di ieri allo stadio milanese, assistendo dalla tribuna, in compagnia del figlio, alla sfida tra Milan e Atalanta. Un’occasione per ritrovare l’ambiente rossonero, dove continua a essere particolarmente amato dai tifosi.

Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi è stato acclamato dal pubblico di San Siro, che ha riservato un’accoglienza calorosa all’ex attaccante del Milan. Un momento significativo per SuperPippo, reduce dall’importante successo ottenuto alla guida del Palermo nello scontro diretto del Martelli.


Intanto, l’attenzione si sposta sulla prossima partita di campionato. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce che, dopo due giorni di riposo, la formazione rosanero tornerà ad allenarsi domani al centro sportivo di Torretta per preparare la sfida di domenica contro la Carrarese.

Sarà anche l’occasione per ritrovare il pubblico del Renzo Barbera. Il Palermo, infatti, tornerà a giocare davanti ai propri tifosi a oltre un mese di distanza dall’ultima gara casalinga, disputata il 19 settembre contro il Padova.

Sul fronte degli indisponibili, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport si sofferma soprattutto sulle condizioni di Pierozzi. Il difensore, assente a Mantova per un trauma contusivo a una spalla, sabato ha svolto un allenamento differenziato e sembra avere buone possibilità di recuperare in vista della Carrarese.

Più complicata, invece, la situazione di Federico Barba. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il difensore è ancora alle prese con problemi muscolari e la sua disponibilità per domenica appare meno probabile.

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