Corriere dello Sport: “Palermo, partenza da record: nessuna sconfitta tra le prime 40 squadre italiane. Inzaghi è già a +6 sulla terza”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a riscrivere i propri primati. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Mantova, i rosanero hanno consolidato il comando della Serie B, facendo registrare la migliore partenza della propria storia nel campionato cadetto. Ma c’è un altro dato che rende ancora più significativo questo avvio di stagione: il Palermo è l’unica squadra tra le prime 40 del calcio italiano a non aver ancora perso una partita ufficiale.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, anche alcune grandi squadre di Serie A, ancora imbattute in campionato, hanno conosciuto la sconfitta nelle coppe. In Serie B, invece, l’ultimo turno ha visto cadere Mantova e Südtirol. In Serie C resistono ancora Spezia e Union Brescia, quest’ultima attesa dal proprio impegno. Il Palermo, con sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate di campionato e due successi in Coppa Italia, mantiene un percorso senza sconfitte.





Il dato, però, non è soltanto statistico. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea soprattutto la capacità della formazione di Inzaghi di vincere partite differenti tra loro, adattandosi alle caratteristiche degli avversari. Dopo il dominio mostrato a Empoli, al Martelli i rosanero hanno dovuto affrontare un primo tempo complicato, nel quale il Mantova è riuscito a metterli in difficoltà sul piano del gioco.

La reazione nella ripresa ha confermato la maturità della squadra. Il Palermo è cresciuto progressivamente, ha trovato il vantaggio con Segre e, una volta sbloccata la gara, non ha più concesso occasioni significative. Determinanti anche gli ingressi di Estevez e Hernani, con quest’ultimo autore del suo primo gol in maglia rosanero. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, proprio la capacità di controllare la partita dopo il vantaggio rappresenta uno dei segnali più importanti della crescita del gruppo.

I numeri confermano l’ottimo momento: migliore partenza di sempre in Serie B, sei punti di vantaggio sul terzo posto e dieci marcatori differenti. Inzaghi può inoltre inseguire un altro primato: soltanto in due occasioni il Palermo è riuscito ad andare a segno nelle prime dieci partite di un campionato, nella Serie D 2019/20 e nella Serie B 1955/56, stagione conclusa con la promozione.

Nonostante l’entusiasmo, l’allenatore continua a chiedere attenzione e continuità. A confermarlo sono anche le parole di Pietro Ceccaroni, riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport. Il difensore rosanero, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha spiegato: «Le vittorie ci fanno lavorare col sorriso, è un momento positivo e partire così è la conseguenza del lavoro dello scorso anno che stiamo portando avanti avendo aggiunto pezzi essenziali al gruppo».

Ceccaroni ha poi sottolineato il valore della vittoria di Mantova: «Siamo stati bravi a soffrire e poi a far male quando siamo ripartiti. È una vittoria che aumenta la nostra consapevolezza, ma siamo all’inizio». Importante anche il ritorno alla porta inviolata, mentre lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno casalingo: «È bellissimo festeggiare con i tanti tifosi che ci seguono ogni volta. E domenica aspettiamo un Barbera gremito».