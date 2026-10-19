Giornale di Sicilia: “Palermo, avvio record. E i distacchi già pesano”

Il Palermo lancia un segnale forte a tutta la Serie B. La vittoria sul campo del Mantova certifica la straordinaria partenza della squadra di Filippo Inzaghi, capace di conquistare 19 punti nelle prime sette giornate, frutto di sei successi e un pareggio. Un rendimento mai registrato prima dai rosanero nel campionato cadetto, che permette alla formazione siciliana di guardare tutti dall’alto con cinque lunghezze di vantaggio sul Mantova e sei su Pisa e Modena.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, negli ultimi trent’anni soltanto quattro squadre erano riuscite a partire con lo stesso rendimento: Pisa nel 2021/22, Sassuolo nel 2012/13, Brescia nel 2007/08 ed Empoli nel 2004/05. Il precedente più recente è quello dei toscani allenati da Luca D’Angelo, che chiusero però la stagione al terzo posto, perdendo la finale play-off contro il Monza.





Il Palermo vuole scrivere una storia diversa. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come la squadra abbia costruito il proprio primato anche grazie a due vittorie consecutive in trasferta, contro Empoli e Mantova, un risultato mai ottenuto in precedenza durante la gestione Inzaghi. Al Martelli è arrivato inoltre un altro segnale importante: il ritorno al clean sheet, che mancava dalla prima giornata contro la Juve Stabia.

Protagonista della ritrovata solidità difensiva è stato Pietro Ceccaroni, ormai punto di riferimento della retroguardia insieme al capitano Mattia Bani. Il difensore, nelle dichiarazioni riportate da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ha analizzato così il successo di Mantova:

«A Mantova è stato difficile. Loro davanti hanno grande qualità e ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a resistere. Inzaghi ci aveva chiesto di continuare dopo i 19 clean sheet dell’anno scorso. Quest’anno facciamo molto bene in fase offensiva, abbiamo concesso qualcosa in più anche se a Empoli siamo stati fortunati negli episodi. Non aver subito gol ci dà consapevolezza del lavoro che stiamo facendo».

Una vittoria sofferta, ma proprio per questo ancora più significativa: «Sapevamo che era un campo difficile. Loro stavano facendo molto bene ed erano in salute. Lo hanno dimostrato perché è stata una partita dura e tosta sui duelli. Siamo stati bravi nei momenti in cui dovevamo soffrire e a far male quando siamo ripartiti. Una grande vittoria che ci dà consapevolezza e morale per continuare a lavorare».

Ceccaroni invita però a mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo per il primato: «Sappiamo di essere solo all’inizio. Il nostro è un inizio impressionante. Sappiamo che al lavoro dell’anno scorso abbiamo aggiunto pezzi importanti. Non era facile partire così ma abbiamo lavorato bene in ritiro e lo facciamo ogni settimana. Non dobbiamo fare passi indietro».

La classifica rappresenta uno stimolo ulteriore, ma anche una responsabilità: «La classifica fa lavorare bene e fa dare sempre qualcosa in più, andando al campo col sorriso. C’è anche tanta responsabilità. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di valore ma dobbiamo dimostrarlo per tutto il campionato. Speriamo di regalare ai tifosi tante gioie come quella di Mantova. Se lo meritano perché ci seguono in tantissimi, festeggiare con loro è una bella emozione».

Infine, lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida casalinga contro la Carrarese. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Ceccaroni si aspetta ancora una volta una grande risposta del pubblico rosanero: «Da inizio settimana prepareremo la prossima partita. Sarà complicata come tutte. Davanti al nostro pubblico diamo sempre qualcosa in più, ci aspettiamo un Barbera gremito come al solito».