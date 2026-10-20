Giornale di Sicilia: “Palermo, ripresa a Torretta verso la Carrarese. Pierozzi vede il rientro, Barba ancora in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo padova 2-1 (53) pierozzi

Il Palermo torna al lavoro dopo l’importante vittoria conquistata sul campo del Mantova. Questo pomeriggio la squadra di Filippo Inzaghi riprenderà gli allenamenti per preparare la sfida casalinga di domenica contro la Carrarese, appuntamento che segnerà il ritorno dei rosanero al Renzo Barbera dopo oltre un mese.

Come riferisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ritroverà il proprio pubblico dopo una lunga assenza dalle gare interne, con l’auspicio di vivere nuovamente l’atmosfera che ha accompagnato la squadra in questo avvio di stagione.


La ripresa degli allenamenti sarà importante anche per valutare le condizioni degli indisponibili. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attenzione sarà rivolta soprattutto a Pierozzi e Barba, entrambi alle prese con problemi fisici.

Per Pierozzi, fermato da un problema alla spalla, filtra un leggero ottimismo in vista della partita di domenica. Diversa la situazione di Barba, per il quale i tempi di recupero non sembrano ancora maturi.

Come evidenzia Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, saranno dunque le prossime sedute a fornire indicazioni più precise sulle possibilità di recupero dei due difensori.

Il Palermo, intanto, concentra le proprie attenzioni sulla Carrarese. Il ritorno al Barbera rappresenta un appuntamento significativo per dare continuità alla vittoria di Mantova e proseguire il cammino in campionato. Un impegno che, come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’aggiornamento firmato da Salvatore Orifici, i rosanero prepareranno a partire da questo pomeriggio.

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