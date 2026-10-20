Giornale di Sicilia: “Dieci punti in quattro partite, in trasferta c’è aria nuova”

Il Palermo ha finalmente trovato quella continuità lontano dal Renzo Barbera che era mancata nella passata stagione. Dieci punti nelle prime quattro trasferte, tre vittorie e un solo pareggio: numeri che certificano il cambio di passo della formazione di Filippo Inzaghi. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno conquistato punti preziosi sui campi di Arezzo, Avellino, Empoli e Mantova, costruendo un vantaggio importante sulle inseguitrici grazie soprattutto agli ultimi due successi consecutivi.

La vittoria del Martelli ha inoltre permesso al Palermo di interrompere due tabù. Il primo riguarda la storia del club: prima di questo successo, i rosanero non avevano mai vinto a Mantova tra Serie A e Serie B, raccogliendo cinque pareggi e due sconfitte. L’unico precedente vittorioso risaliva al 1993, in Coppa Italia Serie C. Il secondo primato riguarda invece Inzaghi, che per la prima volta sulla panchina del Palermo è riuscito a conquistare due vittorie consecutive in trasferta.





Secondo quanto sottolineato da Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il rendimento esterno rappresenta una delle principali differenze rispetto al campionato 2025/26, quando il Palermo aveva raccolto 46 punti in casa e appena 26 lontano dal Barbera. Una disparità che aveva pesato sul percorso stagionale e che adesso sembra essere stata superata.

I dieci punti conquistati nelle prime quattro trasferte non costituiscono comunque un record recente. Nel 2023, con Eugenio Corini in panchina, il Palermo aveva ottenuto 13 punti nelle prime cinque gare esterne, pareggiando a Bari e vincendo successivamente contro Reggiana, Ascoli, Venezia e Modena. Due anni fa, invece, la squadra allenata da Alessio Dionisi aveva raccolto nove punti in cinque trasferte, con tre successi e due sconfitte.

La differenza, come osserva Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, riguarda soprattutto il rendimento casalingo. Se nelle precedenti gestioni alcuni passi falsi al Barbera avevano frenato la corsa dei rosanero, il Palermo di Inzaghi può contare su una striscia interna di 14 vittorie e un pareggio nel 2026, senza sconfitte considerando tutte le competizioni.

Domenica contro la Carrarese arriverà l’occasione per prolungare questa serie positiva, prima della trasferta infrasettimanale sul campo del Pisa. Proprio in Toscana Inzaghi cercherà di centrare il terzo successo esterno consecutivo, affrontando una squadra che conosce bene e che rappresenta una concorrente diretta nella corsa alla promozione.

Come conclude il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Alessandro Arena, uno dei segreti del Palermo è la capacità di esprimere anche lontano da casa la stessa intensità mostrata davanti ai propri tifosi. Se questo rendimento diventerà una costante per tutto il campionato, i rosanero potranno continuare ad alimentare concretamente il sogno della Serie A.