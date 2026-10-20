Giornale di Sicilia: “Forte con i forti e porta chiusa. Il Palermo cambia marcia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Il Palermo torna da Mantova con tre punti che valgono molto più di una semplice vittoria. Il successo conquistato al Martelli, accompagnato dalla porta inviolata, rappresenta un segnale importante nella crescita della squadra di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno dimostrato di saper affrontare una partita delicata con personalità e concretezza, superando una difficoltà che aveva caratterizzato buona parte della passata stagione.

Il riferimento è soprattutto al rendimento negli scontri diretti. Nello scorso campionato il Palermo aveva faticato a imporsi contro le avversarie più competitive, perdendo punti preziosi negli appuntamenti decisivi. L’unica eccezione era stata la vittoria contro il Catanzaro nel finale di stagione, quando però la classifica aveva già sostanzialmente definito gli obiettivi delle due formazioni.


A Mantova, invece, la squadra di Inzaghi ha fornito una risposta diversa. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il Palermo ha saputo gestire i momenti complicati senza perdere equilibrio, trovando la forza di colpire quando si è presentata l’occasione. Non è stato necessario dominare per tutti i novanta minuti: i rosanero hanno alternato fasi di sofferenza a momenti di maggiore incisività, portando la partita dalla propria parte.

Un altro dato significativo riguarda la tenuta difensiva. Il Palermo è tornato a chiudere una gara senza subire reti, circostanza che non si verificava dalla prima giornata di campionato contro la Juve Stabia. Pur concedendo alcune occasioni al Mantova, la formazione di Inzaghi è riuscita a mantenere compattezza e attenzione, impedendo agli avversari di riaprire il confronto.

Bani, intervento alla mano: Carrarese ancora in dubbio

Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attenzione dello staff medico è adesso concentrata sulle condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero sarà sottoposto oggi a Firenze a un intervento chirurgico per la frattura di un dito della mano destra, rimediata durante il primo tempo della partita contro il Mantova.

L’infortunio si è verificato intorno alla mezz’ora, in seguito a un contrasto che aveva costretto il difensore a interrompere momentaneamente la propria gara, lasciando il Palermo in inferiorità numerica. Dopo le cure e una fasciatura, Bani era comunque riuscito a proseguire l’incontro.

Il capitano non parteciperà alla ripresa degli allenamenti a Torretta, ma la sua presenza domenica contro la Carrarese non è ancora esclusa. Molto dipenderà dall’esito dell’intervento e dalle valutazioni mediche dei prossimi giorni. L’obiettivo è capire se il difensore potrà tornare a lavorare con il gruppo nel corso della settimana e scendere in campo senza rischi.

La priorità del Palermo resta comunque dare continuità ai risultati. Come evidenzia il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Massimiliano Radicini, la vittoria di Mantova può rappresentare un punto di riferimento per il prosieguo del campionato, soprattutto per la capacità mostrata dalla squadra di gestire una sfida importante senza lasciarsi condizionare dalla pressione.

Il prossimo esame sarà al Renzo Barbera contro la Carrarese. Inzaghi cerca un’altra conferma, consapevole che il campionato è ancora lungo, ma con una certezza in più: il Palermo ha dimostrato di poter vincere anche attraverso la sofferenza, la solidità difensiva e la capacità di sfruttare i momenti decisivi.

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