Giornale di Sicilia: “Palermo. Quanti guai di venerdì, quest’anno mai una festa”

PALERMO – Verrebbe da dire: maledetto venerdì. Ebbene sì, perché il Palermo edizione 2024/25 non è mai riuscito a vincere in stagione quando ha giocato di venerdì sera. I tifosi, dunque, sono chiaramente invitati a fare i dovuti scongiuri.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la stagione del Palermo è nata proprio di venerdì sera, ad agosto, quando al Rigamonti di Brescia un colpo di testa di Adorni al 90’ superò Desplanches, decidendo l’1-0 per le Rondinelle. Un inizio in salita e un venerdì subito amaro, che non trovò riscatto neanche alla seconda occasione: a Frosinone, finì 1-1, con Insigne raggiunto dai ciociari a inizio ripresa.

Anche tra le mura amiche del “Barbera” i venerdì non hanno portato fortuna: il Palermo ha ospitato due big match, entrambi terminati con il segno “2”. Prima la sconfitta contro il Pisa (1-2), poi quella contro la Cremonese, che ha spezzato una lunga serie di risultati utili consecutivi dei rosanero. Come ricorda Orifici, proprio quella sera il Palermo incassò una delle delusioni più cocenti della stagione.

Contro il Bari, dunque, l’occasione per dire “basta”: anche di venerdì può esserci più rosa che nero nella serata del Palermo. E stavolta c’è bisogno di invertire il trend, perché in palio ci sono punti pesantissimi per consolidare la corsa ai playoff.