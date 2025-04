Traffico in tilt a Palermo, oggi ancora disagi su viale Regione Siciliana

PALERMO – Una giornata di passione, come previsto, e purtroppo anche oggi la situazione non sarà diversa. Come riporta Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia, ieri lunghissime code hanno paralizzato viale Regione Siciliana e buona parte della città, a causa dei lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica, che hanno comportato la chiusura delle corsie centrali in entrambe le direzioni.

File anche di due ore e traffico congestionato non solo lungo la circonvallazione, ma anche nelle strade limitrofe e persino nel centro città. “Quando i lavori si fanno ci sono disagi, ma il vero problema sono i cantieri dove non si vede nemmeno un operaio”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Orlando, precisando che i lavori finiranno presto e che non era possibile intervenire di notte per via dell’illuminazione.

Le squadre della City Green Light stanno procedendo secondo l’ordinanza emessa nei giorni scorsi dall’ufficio Traffico e Mobilità, che ha disposto la chiusura totale delle corsie centrali con deviazione obbligata sulle corsie laterali in quattro distinti tratti di viale Regione Siciliana.

Come sottolinea ancora Ansaloni, oggi a partire dalle prime ore del mattino sarà invertito il senso dei lavori: saranno rimosse le deviazioni in direzione Catania e montate in direzione Trapani, con la chiusura parziale di alcune carreggiate che durerà altre 24 ore.

Il comando della polizia municipale raccomanda di evitare viale Regione Siciliana, suggerendo percorsi alternativi come via Messina Marine o corso dei Mille, oppure l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno, per entrare in città. Due pattuglie vigileranno costantemente sull’area del cantiere per gestire al meglio la situazione.

Se tutto procederà secondo i piani, i lavori termineranno domani, con una riduzione della carreggiata all’altezza del civico 726 e l’istituzione di divieti di sosta e di transito pedonale lungo il tratto interessato.