Giornale di Sicilia: “Palermo, nuovo stadio: il club risponde ai rilievi del Comune. Chiarimenti su 256 milioni e ricavi pubblicitari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
inzaghi gardini mirri osti (9)

Prosegue l’iter relativo al progetto del nuovo stadio Renzo Barbera. Dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dal Comune sul piano economico-finanziario, il Palermo FC ha fornito le proprie risposte, precisando alcuni aspetti legati alle fonti di finanziamento e ai ricavi previsti dall’impianto. È quanto riportato dal Giornale di Sicilia, che approfondisce i contenuti delle osservazioni formulate dall’amministrazione comunale.

Uno dei punti principali riguarda i 256 milioni di euro indicati nel Pef. Il Comune aveva chiesto di distinguere i 225 milioni riconducibili agli apporti degli azionisti dai 31 milioni di cassa operativa generata durante la fase di costruzione. Come riferisce il Giornale di Sicilia, il Palermo ha qualificato quest’ultima voce come autofinanziamento, trasmettendo un prospetto aggiornato delle fonti e degli impieghi.


Un altro chiarimento riguarda i ricavi derivanti dalla pubblicità digitale e dagli altri spazi promozionali dello stadio. Nella relazione descrittiva era stata indicata una marginalità del 60%, mentre il piano economico-finanziario applicava una percentuale del 70%.

Secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia, la società rosanero ha spiegato che il riferimento al 60% era frutto di un refuso, confermando dunque la marginalità del 70% già utilizzata nei calcoli del Pef.

Il Palermo ha quindi precisato che alcune incongruenze segnalate dal Comune riguardavano la relazione descrittiva e non i calcoli del piano economico. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, le risposte del club intervengono sui rilievi avanzati dall’amministrazione nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al progetto del nuovo Barbera.

La Sicilia: “Palermo, nuovo Barbera verso il sì definitivo. Il club firma il Pef, investimento da 355,5 milioni”

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