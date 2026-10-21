La Sicilia: “Palermo, nuovo Barbera verso il sì definitivo. Il club firma il Pef, investimento da 355,5 milioni”

Nuovo passo avanti per il progetto di ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera. Il Palermo FC ha sottolineato e firmato il Piano economico-finanziario (Pef), recependo alcune delle condizioni richieste dall’amministrazione comunale. Come racconta Salvatore Ferro sulle pagine de La Sicilia, il documento è stato firmato dal consulente economico-finanziario del club, Carlo Amenta, e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

Al centro delle ultime verifiche c’è soprattutto la questione delle esenzioni tributarie, considerata una condizione essenziale per avviare la discussione sulla sostenibilità finanziaria dell’intervento. Secondo quanto riportato da Ferro su La Sicilia, il Palermo ha precisato che l’esenzione parziale è necessaria per preservare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento.





La società ha inoltre evidenziato la durata novantennale della convenzione e il successivo doppio passaggio in giunta e in Consiglio comunale, a fronte di un canone annuo di 300mila euro, corrispondente a un valore nominale complessivo di 27 milioni e a un valore attualizzato di 4,5 milioni.

Come sottolinea Salvatore Ferro su La Sicilia, il valore complessivo del progetto resta di circa 355,5 milioni di euro, di cui 315,6 milioni netti di Iva. La richiesta di aggiornamento del Pef non ha infatti modificato il quadro economico dell’intervento.

Un altro aspetto riguarda la ripartizione dei rischi e delle responsabilità. Su richiesta del Comune, il Palermo ha aggiornato la matrice dei rischi, inserendo i fattori di responsabilità e corresponsabilità, con il corollario delle relative penali. Al club vengono inoltre riconosciuti gli eventuali maggiori costi dell’intervento, salvo l’arrivo di risorse pubbliche.

Resta ora da completare l’iter amministrativo. Come riferisce Ferro su La Sicilia, Palazzo delle Aquile ha ricevuto il documento integrato, già trasmesso a Kpmg, la società incaricata dell’asseverazione per oltre 48mila euro.

L’asseverazione è attesa a giorni e rappresenta un ulteriore passaggio verso la conclusione della procedura. Il progetto del nuovo Barbera si avvicina così a una fase decisiva, con l’obiettivo di definire il quadro economico e amministrativo necessario per procedere con la riqualificazione dello stadio.