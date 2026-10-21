Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera riapre dopo 36 giorni. Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva”

Il Palermo si prepara a tornare al Renzo Barbera dopo una lunga assenza. Saranno trascorsi 36 giorni dall’ultima gara casalinga, disputata il 19 settembre contro il Padova, quando domenica i rosanero ospiteranno la Carrarese. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi ritroverà il proprio pubblico da capolista, forte dei successi consecutivi conquistati in trasferta contro Empoli e Mantova.

Il rendimento interno del Palermo nel 2026 è stato quasi perfetto: 14 vittorie e un solo pareggio, quello contro la Juve Stabia a marzo. Un percorso che i rosanero proveranno ad alimentare nei prossimi due impegni casalinghi, contro Carrarese e Vicenza, intervallati dalla delicata trasferta di Pisa. Tre partite in una settimana che potrebbero consentire alla formazione di Inzaghi di consolidare ulteriormente il primato.





Come sottolinea Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, nelle prime tre gare interne di campionato il Palermo ha sempre vinto, pur attraversando alcuni momenti di difficoltà. Contro Juve Stabia e Sampdoria non sono mancate le disattenzioni nella ripresa, mentre con il Padova è stata necessaria una rimonta dopo lo svantaggio iniziale. A fare la differenza sono state la determinazione della squadra e la spinta del pubblico.

Inzaghi ha già indicato la quota da raggiungere per inseguire la promozione: 80 punti. Un obiettivo che richiede continuità e la capacità di affrontare ogni avversario con la stessa concentrazione, senza lasciarsi condizionare dalla classifica. Carrarese e Vicenza stanno vivendo un avvio di stagione complicato, anche se i toscani arrivano da due vittorie consecutive, ma il tecnico non intende concedersi distrazioni.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le ultime due trasferte hanno confermato la crescita caratteriale dei rosanero. A Empoli il Palermo ha reagito allo svantaggio dopo un primo tempo caratterizzato da 23 conclusioni, riuscendo poi a realizzare quattro reti. A Mantova, invece, la squadra ha resistito alle difficoltà della prima frazione prima di colpire due volte nella ripresa, approfittando anche del calo fisico degli avversari.

Adesso l’obiettivo è riproporre al Barbera una squadra compatta, efficace e capace di imporre il proprio gioco. Il sostegno dei tifosi rappresenterà ancora una volta un fattore importante, soprattutto dopo oltre un mese senza partite casalinghe.

Il calendario riserverà poi un’altra lunga assenza da viale del Fante. Dopo il match contro il Vicenza del 1° novembre, il Palermo affronterà la trasferta di Ascoli, la sosta e la gara esterna di Catanzaro del 21 novembre, prima di tornare al Barbera il 24 contro il Südtirol e il 28 contro il Benevento.

Come evidenzia Arena sul Giornale di Sicilia, per il momento l’attenzione è rivolta esclusivamente alla Carrarese e a un traguardo ancora mai raggiunto durante la gestione Inzaghi: quattro vittorie consecutive in campionato. Un’occasione per proseguire la corsa in vetta e festeggiare nel migliore dei modi il ritorno davanti al pubblico rosanero.