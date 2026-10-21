Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, il Barbera punta al tutto esaurito. Curva Nord e tribuna verso il sold out”

Il Palermo si prepara a riabbracciare il pubblico del Renzo Barbera e l’obiettivo è quello di tornare a registrare il tutto esaurito. Domenica, in occasione della sfida contro la Carrarese, i rosanero ritroveranno il proprio stadio dopo oltre un mese di assenza. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche Filippo Inzaghi, al termine della vittoria di Mantova, ha espresso l’auspicio di vedere nuovamente gli spalti gremiti.

A quattro giorni dalla partita, il club non ha ancora comunicato dati ufficiali sulla prevendita, ma alcuni settori sono già vicini al sold out. Secondo quanto riportato da Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, la curva Nord e la tribuna presentano una disponibilità di biglietti ormai limitata, con diverse aree già esaurite.





Situazione differente in gradinata e in curva Sud, dove restano ancora numerosi posti disponibili. Tuttavia, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, un’accelerazione delle vendite potrebbe arrivare proprio nei giorni immediatamente precedenti alla sfida contro la formazione toscana.

Per incentivare la presenza dei tifosi, il Palermo aveva inoltre lanciato a inizio ottobre l’Anniversary Pack, un unico titolo d’accesso valido per le partite casalinghe contro Carrarese e Vicenza. L’iniziativa è stata pensata in occasione del 126° anniversario della fondazione del club, che ricorrerà il 1° novembre, proprio nel giorno della gara contro i veneti.

Come ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, il pacchetto consente un risparmio del 15% rispetto all’acquisto dei biglietti per le due singole partite. Un’opportunità per i sostenitori rosanero di accompagnare la squadra in due appuntamenti ravvicinati al Barbera, a partire dalla sfida di domenica contro la Carrarese.