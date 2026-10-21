Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani rilancia la sfida a Palumbo. Il brasiliano vuole prendersi la scena, Bani torna in campo con il tutore”

Il gol contro il Mantova potrebbe rappresentare la svolta nella stagione di Hernani. Il centrocampista brasiliano, arrivato al Palermo dopo la promozione in Serie A conquistata con il Monza, vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella formazione di Filippo Inzaghi. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dopo un avvio condizionato dai problemi fisici e dalla concorrenza di Antonio Palumbo, il brasiliano sembra finalmente pronto a mostrare tutto il proprio valore.

A Mantova, Hernani è entrato in campo in un momento delicato della partita, garantendo maggiore fisicità al centrocampo e trovando la rete che ha chiuso definitivamente l’incontro. Un gol festeggiato con grande entusiasmo, culminato nell’abbraccio a Inzaghi, sollevato dal brasiliano prima dell’esultanza con i compagni.





Come sottolinea Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, la capacità di incidere in zona offensiva rappresenta una delle principali qualità del centrocampista. Nella passata stagione, con il Monza, Hernani aveva realizzato cinque reti nel girone di ritorno, contribuendo alla promozione in Serie A. Numeri importanti anche nella precedente esperienza alla Reggina, proprio agli ordini di Inzaghi, quando aveva collezionato sette gol e quattro assist in 30 presenze, trascinando la squadra fino ai playoff di Serie B.

Adesso, con una condizione fisica ritrovata e il primo gol in rosanero, Hernani punta a diventare uno dei protagonisti del Palermo. La concorrenza, però, resta particolarmente elevata. Antonio Palumbo sta attraversando un momento di grande forma e rappresenta attualmente un elemento difficilmente rinunciabile nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il calendario potrebbe offrire al brasiliano nuove opportunità. Il Palermo sarà infatti impegnato in tre partite nell’arco di una settimana e le rotazioni potrebbero consentire a Hernani di trovare maggiore spazio, anche dal primo minuto.

Intanto arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura del secondo metacarpo della mano destra, rimediata nella trasferta di Mantova.

Come riferisce Orifici sul Giornale di Sicilia, il difensore tornerà ad allenarsi già questo pomeriggio indossando un tutore protettivo, così da proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Carrarese.