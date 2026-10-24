Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia il turnover contro la Carrarese: Bani a rischio, Estevez scalpita. Hernani può partire titolare
Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese nel primo di tre impegni ravvicinati nell’arco di otto giorni. La squadra di Filippo Inzaghi, reduce dalla vittoria di Mantova che ha consentito ai rosanero di allungare in testa alla classifica, dovrà fare i conti con la necessità di gestire le energie in vista della successiva trasferta di Pisa. Il tecnico valuta alcune modifiche alla formazione titolare, senza però stravolgere l’assetto che ha garantito risultati importanti in questo avvio di stagione.
Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la Carrarese arriverà al Renzo Barbera sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo casalingo contro il Modena. Un avversario da non sottovalutare, motivo per cui Inzaghi dovrà trovare il giusto equilibrio tra continuità e rotazioni. Nessun dubbio tra i pali, dove Perin è destinato a disputare la seconda partita consecutiva dopo aver mantenuto la porta inviolata al Martelli.
Le principali novità potrebbero riguardare la difesa. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il primo candidato a un turno di riposo è Mattia Bani, sottoposto in settimana a un intervento chirurgico alla mano. Il capitano potrebbe giocare indossando un tutore, ma la presenza di alternative come Magnani e Peda potrebbe convincere Inzaghi a non rischiarlo. I due difensori si contendono dunque una maglia da titolare.
Sulla corsia destra, invece, Pierozzi è completamente recuperato e disponibile anche dal primo minuto. Il ballottaggio con Cassandro resta aperto, ma l’ex Fiorentina appare leggermente favorito sull’ex Catanzaro.
Possibili cambiamenti anche in mezzo al campo. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come la coppia Segre-Ranocchia abbia rappresentato finora una certezza per Inzaghi, che non ha mai rinunciato ai due centrocampisti. Tuttavia, considerando l’impegno di mercoledì contro il Pisa, il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a uno dei due.
Il principale indiziato è Ranocchia, con Estevez pronto a partire dal primo minuto. Restano in corsa anche Gomes e Mazzitelli, sebbene quest’ultimo sembri partire leggermente indietro nelle gerarchie rispetto agli altri compagni di reparto.
In attacco, invece, le possibilità di cambiamento appaiono più limitate. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Hernani è il giocatore con maggiori possibilità di trovare spazio dall’inizio, prendendo il posto di Palumbo al centro della trequarti.
Difficile, invece, immaginare Inzaghi senza Vavassori e Johnsen, due dei protagonisti principali dell’ottimo rendimento offensivo del Palermo. Entrambi dovrebbero essere confermati sulle corsie, mentre Gyasi rappresenta una soluzione importante a partita in corso per consentire a uno dei due di recuperare energie in vista della trasferta di Pisa.
Al centro dell’attacco sarà ancora Pohjanpalo a guidare il reparto, con Gabrielloni pronto a subentrare durante la gara. Inzaghi dovrà dunque valutare attentamente le condizioni dei suoi giocatori, cercando di mantenere alta la competitività della squadra in una settimana particolarmente impegnativa.