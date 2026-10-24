Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera domina la Serie B: oltre 31mila spettatori di media. Con la Carrarese si punta al record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (96) tifosi curva nord

Il Renzo Barbera è pronto a riempirsi nuovamente. Dopo le ultime trasferte, il Palermo tornerà a giocare davanti al proprio pubblico domani contro la Carrarese, in una sfida che si preannuncia accompagnata da una straordinaria cornice di tifosi. Sono attesi oltre 30mila spettatori, con la possibilità di avvicinare il primato stagionale di presenze.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle prime tre partite casalinghe di campionato il Palermo ha fatto registrare complessivamente 94.496 spettatori, con una media di 31.499 presenze a incontro. Numeri che valgono ai rosanero il primo posto nella classifica del pubblico della Serie B, davanti alla Sampdoria, seconda con una media di 24.813 spettatori dopo tre gare interne.


Nel dettaglio, secondo i dati riportati da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la partita contro la Juve Stabia ha richiamato 32.106 tifosi, mentre la sfida con la Sampdoria ha fatto registrare il record stagionale di 33.196 presenze. Contro il Padova, invece, gli spettatori sono stati 29.194.

Il ritorno al Barbera arriva in un momento importante della stagione. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo potrà contare ancora una volta sulla spinta del pubblico più numeroso della categoria, un fattore che ha accompagnato la squadra nelle prime gare interne.

L’obiettivo, adesso, è confermare questi numeri anche contro la Carrarese. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come l’affluenza prevista possa avvicinare il primato stabilito contro la Sampdoria, confermando il grande entusiasmo della tifoseria rosanero.

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