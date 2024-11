Gioco contro Sinner? Non partecipo | Si è ritirato dal torneo: scandalo di fine stagione

Jannik Sinner ha praticamente fatto ritirare un grande nome del tennis per un motivo davvero assurdo. Lo scandalo è servito.

E’ stata un’annata davvero straordinaria per Jannik Sinner, almeno dal punto di vista sportivo. Tralasciando infatti il caso doping, che rischia di costargli una lunga squalifica, il ragazzo di San Candido ha vinto praticamente di tutto nella stagione tennistica che sta per concludersi. Uno dei piccoli nei è arrivato però nei giorni scorsi, anche se purtroppo non è dipeso da lui.

Il 23enne infatti ha dovuto dare forfait per il torneo di Parigi-Bercy. Un virus intestinale lo ha messo fuori gioco, e non riuscendo a recuperare nelle migliori condizioni possibili il numero 1 del Ranking ATP ha preferito rimanere ai box. Lo rivedremo in campo direttamente per le finals di Torino.

Detto ciò, è chiaro che avendo raggiunto una fama alquanto elevata, il classe 2001 è spesso e volentieri al centro di critiche, elogi e situazioni controverse. Una delle ultime riguarda il fatto che un grande nome del mondo del tennis ha deciso di non prendere parte al torneo proprio per paura di sfidare Sinner. Un vero e proprio scandalo dunque, che ha lasciato fan e appassionati senza parole.

Il tennista si fa da parte per colpa di Sinner

Nelle ultime ore una notizia a dir poco clamorosa ha colpito gli appassionati di tennis. Novak Djokovic rinuncerà quasi sicuramente a partecipare alle ATP Finals. Il fuoriclasse serbo infatti sembra che stia facendo di tutto per non qualificarsi al torneo, ritirandosi ad esempio proprio dal Parigi-Bercy.

Allo stesso modo poi Nole si troverebbe in vacanza alle Maldive, segno che non si stia nemmeno allenando per la competizione in programma a breve. Dunque gli addetti ai lavori hanno visto questo gesto come un forfait assicurato. Ciò che però sta rendendo il tutto ancora più clamoroso ed incredibile è il fatto che Djokovic abbia preso questa decisione proprio per colpa di Sinner.

Le motivazioni dietro a questa assurda decisione

Secondo gli esperti, pare che Djokovic voglia recuperare al meglio le sue condizioni sia fisiche che mentali, e per questo motivo vorrebbe tirarsi fuori dal prossimo torneo.

La decisione a quanto pare sarebbe maturata proprio dopo le due ultime pesanti sconfitte subite contro Jannik Sinner, che quindi viene indicato quasi come colpevole della scelta del serbo.