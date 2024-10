Giocatori più pagati in Europa: Mbappè al terzo posto. C’è solo Vlahovic per la Serie A, la classifica

Il panorama calcistico europeo continua a essere caratterizzato da ingaggi stellari, con i top club che investono cifre impressionanti sui loro campioni. Al vertice della classifica per la stagione 2024/25, elaborata da Calcio e Finanza, si posiziona il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, con un ingaggio netto di 18 milioni di euro l’anno, corrispondenti a circa 37,5 milioni lordi. Il suo contratto, valido fino a giugno 2026, lo rende il calciatore più pagato d’Europa.

Il podio dei calciatori più pagati

Seguendo De Jong, troviamo un altro giocatore del Barcellona: Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, che ha recentemente festeggiato il suo 36° compleanno, percepisce uno stipendio netto di 16 milioni di euro (33,3 milioni lordi), confermandosi ancora tra i più apprezzati e ben pagati del panorama calcistico mondiale.

Al terzo posto, con un ingaggio di 15 milioni di euro netti (31,2 milioni lordi), c’è Kylian Mbappé. Dopo il discusso trasferimento dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, il francese si conferma uno dei volti principali del calcio mondiale, tanto dentro quanto fuori dal campo.

Le prime dieci posizioni: rappresentanza dei top campionati europei

Fuori dal podio, ma entro la top 10, troviamo rappresentanti di tutti i principali campionati europei. Kevin De Bruyne (Manchester City) è quarto con 13,4 milioni di euro netti, seguito da Harry Kane (Bayern Monaco) al quinto posto con 13,3 milioni netti. Erling Haaland, anch’egli del City, occupa la sesta posizione con 12,6 milioni netti, seguito da Dusan Vlahovic della Juventus, che guadagna 12 milioni.

Mohamed Salah del Liverpool è ottavo con 11,8 milioni di euro netti, mentre Manuel Neuer, veterano del Bayern Monaco, si posiziona nono con 11,1 milioni. Chiude la top 10 Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, che percepisce 11 milioni netti a stagione.

I calciatori dal 10° al 20° posto

La classifica prosegue con una serie di stelle di calibro internazionale. Tra questi, spiccano nomi come Thomas Müller (Bayern Monaco) con 10,9 milioni di euro netti, David Alaba (Real Madrid) con 10,8 milioni e Leroy Sané (Bayern Monaco) con 10,6 milioni. Anche Vinicius Junior e Jude Bellingham del Real Madrid, con un ingaggio di 10 milioni ciascuno, chiudono la top 20 insieme a Jan Oblak dell’Atletico Madrid.

Assenze di rilievo

Nonostante il loro valore sul campo, alcuni giocatori illustri rimangono fuori da questa top 20, come Lautaro Martinez dell’Inter (9 milioni netti) o Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain (7 milioni netti). Anche talenti emergenti come Phil Foden (7,6 milioni) o Rodrygo (6 milioni) non sono riusciti a entrare nella classifica dei giocatori più pagati d’Europa.

La classifica completa dei calciatori più pagati nel 2024/25:

Frenkie de Jong, Barcellona – 18 milioni netti (37,5 lordi)

Robert Lewandowski, Barcellona – 16 milioni netti (33,3 lordi)

Kylian Mbappé, Real Madrid – 15 milioni netti (31,2 lordi)

Kevin De Bruyne, Manchester City – 13,4 milioni netti (24,4 lordi)

Harry Kane, Bayern Monaco – 13,3 milioni netti (25 lordi)

Erling Haaland, Manchester City – 12,6 milioni netti (22,9 lordi)

Dusan Vlahovic, Juventus – 12 milioni netti (22,2 lordi)

Mohamed Salah, Liverpool – 11,8 milioni netti (21,4 lordi)

Manuel Neuer, Bayern Monaco – 11,1 milioni netti (21 lordi)

Ousmane Dembélé, Paris Saint Germain – 11 milioni netti (20 lordi)

Thomas Müller, Bayern Monaco – 10,9 milioni netti (20,5 lordi)

David Alaba, Real Madrid – 10,8 milioni netti (22,5 lordi)

Leroy Sané, Bayern Monaco – 10,6 milioni netti (20 lordi)

Lucas Hernández, Paris Saint Germain – 10,5 milioni netti (19 lordi)

Joshua Kimmich, Bayern Monaco – 10,3 milioni netti (19,5 lordi)

Bernardo Silva, Manchester City – 10,1 milioni netti (18,3 lordi)

Jack Grealish, Manchester City – 10,1 milioni netti (18,3 lordi)

Vinicius Junior, Real Madrid – 10 milioni netti (20,8 lordi)

Jude Bellingham, Real Madrid – 10 milioni netti (20,8 lordi)

Jan Oblak, Atletico Madrid – 10 milioni netti (20,8 lordi)

Questa classifica sottolinea l’enorme divario salariale tra i migliori calciatori europei e i talenti emergenti, con i club più ricchi disposti a investire massicciamente per assicurarsi le prestazioni dei loro campioni.